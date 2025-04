DELEGADOS fazem palestra para alunos de DIREITO EM S.A.P.

Compartilharam experiências

Os delegados Rafael Guimarães e Keylla dos Anjos Melo Glatzl da Polícia Judiciária Platinense conversaram com os alunos do 1º período do curso de Direito da Faculdade Santo Antônio da Platina (antiga Fanorpi).

Na ocasião, apresentaram e explicaram o funcionamento da unidade e as atribuições da carreira de delegado de polícia, além de relato de como foi a trajetória de estudos para aprovação no concurso.

Também foram respondidos questionamentos feitos pelos acadêmicos e troca de informações para que osestudantes tenham um curso proveitoso e futuro êxito profissional.

