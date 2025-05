DOMINGO acontece o CONCURSO público da PREFEITURA DE SAP

A partir das 14 horas em colégio

Neste domingo, dia 1º de junho, acontece o Concurso Público nº 01/2025, da Prefeitura de Santo Antônio da Platina, para preenchimento de vagas nos seguintes cargos: Técnico em Segurança do Trabalho; Médico Psiquiatra, Médico do Trabalho, Médico Generalista, Médico Urgência e Emergência e Médico Programa Saúde da Família (PSF).

Local da prova – As provas serão realizadas nas dependências do Colégio Estadual Edith de Souza Prado de Oliveira, localizado à Rua Coronel Capucho, nº 907, esquina com a Rua Marechal Deodoro, no centro platinense imediações da Avenida Oliveira Motta e Calçadão Manoel Arrabaça.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 10 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 3.310,90 a R$ 14.296,01, além de auxílio alimentação no valor de R$ 770,00.

Horários – A abertura dos portões está marcada para 13h e, o fechamento, às 13h40min. As provas terão início, pontualmente, às 14 horas A aplicação da prova é de três horas de duração, já contando o tempo de marcação da folha de respostas.

Os conteúdos das provas serão de Língua Portuguesa, Matemática com raciocínio lógico, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

O Concurso Público é feito pela Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí (Fafipa) – Campus de Paranavaí com supervisão da Comissão Organizadora.