Empresa investe 60 MILHÕES de reais em moradias e PARQUE urbano em S. Antônio

Projeto prevê 320 casas populares, integração de bairros e novo parque de 83 mil m²

Localizada no bairro Mossunguê, em Curitiba, a Aporá Empreendimentos vai investir mais de R$ 60 milhões em um projeto imobiliário de grande porte em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. O empreendimento, chamado Terra Norte Residencial Parque, ocupará uma área de mais de 22 hectares e prevê a construção de 320 moradias populares, além da criação de um parque urbano e da integração de bairros atualmente separados por uma Área de Preservação Permanente (APP), que será mantida pela incorporadora.

O projeto marca a chegada da Aporá à região, com foco em municípios de até 50 mil habitantes. O objetivo é aplicar conceitos de urbanismo moderno, sustentável e inclusivo, alinhados ao programa federal Minha Casa, Minha Vida (MCMV). As unidades atenderão famílias com renda entre R$ 5 mil e R$ 12 mil, em três fases que incluem casas geminadas, loteamento aberto e condomínio fechado.

A primeira fase, prevista para o segundo semestre de 2025, contará com 31 casas geminadas. Em seguida, será lançado um loteamento com 170 unidades (em 2026) e, por fim, um condomínio com 122 lotes (em 2028).

Além das moradias, o projeto prevê duas intervenções urbanas importantes: a criação de um parque urbano de 83 mil m² e a ligação entre Bellagio, Eunice Eleutério e Riviera Park. A proposta é abrir novas ruas e trilhas para pedestres e ciclistas, conectando as regiões e promovendo o contato com a natureza de forma sustentável.

O parque terá papel estratégico no controle de cheias da bacia do Rio Boi Pintado e incluirá trilhas, ciclovias, áreas de lazer, sombra e espaços para esportes ao ar livre — inspirado em modelos adotados em cidades como Curitiba e Londrina. Também haverá uma área de 3 mil m² destinada ao comércio, ampliando o acesso a produtos e serviços no entorno.

A execução do projeto depende da aprovação de licenças ambientais e da colaboração com o poder público. Segundo o sócio-fundador da Aporá, José Vilela de Magalhães Neto, o diálogo com a Prefeitura já está em andamento. “Queremos construir esse projeto com transparência e em parceria com a comunidade e os gestores públicos”, afirmou.

Emocionado, Vilela revelou que a escolha por Santo Antônio da Platina tem um significado pessoal: “Meu pai nasceu e cresceu aqui. Depois de anos de estudo e visitas a dezenas de áreas no Paraná, foi como se a cidade tivesse nos escolhido para essa realização”(Imagens Ilustrativas).