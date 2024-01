Estabilizado homem levado por helicóptero

wwwwwww

Ivan Prado (fotos), de 64 anos, na quinta-feira teve que ser encaminhado de helicóptero às pressas para a Santa Casa de Londrina em função de infarto.

Na manhã deste sábado, dia 27, familiares informaram que ele permanece estabilizado após ser submetido a uma angioplastia

[09:14, 27/01/2024] Werinha: ilmar,Gerusa e Gabriel…filhos

[09:15, 27/01/2024] Werinha: Com o Ivan?

[09:17, 27/01/2024] Werinha: Netos…Emanuel,Benjamin ,Leon

Procedimentos como a angioplastia são grandes exemplos de como as inovações tecnológicas contribuem para o aperfeiçoamento das técnicas médicas e medidas terapêuticas para o tratamento de diversas enfermidades, como as doenças cardíacas.

O que é angioplastia coronária?

A angioplastia coronária é um procedimento invasivo que visa estabilizar o fluxo sanguíneo do músculo cardíaco quando há entupimento de artérias. Para isso, é introduzido um cateter pela perna ou braço e o direcionamos até o coração.

Qual é a diferença entre angioplastia e cateterismo?

O cateterismo diagnostica artérias coronárias entupidas; analisa possíveis más-formações em crianças e recém-nascidos; verifica a existência de anomalias estruturais do órgão etc. O cateterismo cardíaco examina o interior do órgão e dos vasos sanguíneos que o irrigam, ou seja, tem função diagnóstica. Já a angioplastia coronária é uma abordagem terapêutica, um tratamento para alterações detectadas.

Angioplastia com stent

A angioplastia com stent é uma indicação de rotina para quadros de doença coronariana. “O objetivo é restaurar o fluxo sanguíneo, por meio da introdução de uma malha de metal (chamada stent) no interior da artéria obstruída. Atualmente, os stents são revestidos por medicamentos com ação anti-inflamatória e imunossupressora, que têm a finalidade de evitar nova obstrução do vaso em questão. Por isso, cada caso tem sua particularidade, e a escolha do stent (farmacológico ou convencional) vai depender de diversos fatores relacionados com o quadro clínico do paciente”, detalha a especialista.

Quando a angioplastia é indicada?

Ainda de acordo com a Dra. Flávia, a angioplastia é indicada para pacientes com doença coronariana obstrutiva e sintomáticos (angina), seja nas ocorrências de infarto agudo, seja nos casos de angina instável.

Quais são os riscos da angioplastia?

A complicação mais grave decorrente da angioplastia coronária é a oclusão aguda do vaso abordado (dor intensa, sensação de frio, formigamento, palidez e ausência de pulso no membro comprometido), que ocorre em até 5% dos casos. Porém, já dispomos de medicações que minimizam essa ameaça.

“Outros riscos são: hematoma ou sangramento no local da punção; rea