MISSA de 7º Dia de Lígia Medeitros Buso

Em Curitiba e Santo Antônio da Platina

A produtora rural, presidente do Comitê de Pecuária Moderna do Norte Pioneiro, vice-presidente da Comissão Técnica de Bovinocultura de Corte da FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná) Lígia Franco Medeiros Buso (foto) tinha 66 anos, faleceu na quarta-feira, dia dez. Ela não resistiu a um câncer no fígado no Hospital das Nações, no bairro Jardim Social,em Curitiba. O corpo foi sepultado no Cemitério São João Batista.



A celebração das Missas de Sétimo Dia será na próxima terça-feira, dia 16, na igreja Bom Jesus do Cabral às 18h30m e às 19h30m na Matriz em Santo Antônio da Platina.