PLANTIO de árvores marca “Junho Verde” no MORRO DO BIM

Diante dos alarmantes índices de desmatamento registrados no Brasil, como o aumento de 68% na Amazônia apontado pelo Instituto Imazon, ações locais ganham ainda mais importância. Um exemplo dessa mobilização aconteceu no último dia 12, em Santo Antônio da Platina, com o plantio de 430 mudas de árvores no Morro do Bim, próximo às torres de comunicação.