Polícia Civil prende ladrão em flagrante em S. A. da Platina

Vendendo bebida furtada para menor

Foi registrado boletim de ocorrência de furto ocorrido no início da madrugada desta quarta-feira, dia nove, num estabelecimento comercial, um empório de alimentos e bebidas, no centro da cidade onde o autor furtou bebidas e dinheiro.

A equipe da Delegacia de Polícia Judiciária de Santo Antônio da Platina iniciou investigação e identificou o ladrão e passou a diligenciar para localizá-lo sendo encontrado na Vila Santa Terezinha.

Realizada a abordagem, um homem de 24 anos, vendendo três garrafas de whisky, furtadas na madrugada, para um adolescente de 16 anos.

Assim , o indivíduo foi conduzido à delegacia e preso em flagrante pelo crime de vender bebida alcoólica para menor previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O suspeito também responderá pelo crime de furto qualificado.

O marginal foi encaminhado à Cadeia Pública de Cambará.