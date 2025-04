Polícia Militar prende ladrão de escola em Santo A. da Platina

Já tinha sofrido furtos de mantimentos

Na madrugada de quarta feira dia dez, equipes da Polícia Militar do 2º Batalhão, acionadas pelo monitoramento da Escola Municipal Pedro Claro, em Santo Antônio da Platina, realizaram a prisão de um homem suspeito de furto. O rapaz foi localizado no cruzamento das ruas Hélio Nogueira do Amaral e França, após ser identificado pelas câmeras de segurança enquanto invadia a escola e roubava três pacotes de carne congelada.

Com base nas informações fornecidas pelo responsável pelo monitoramento e nas imagens das câmeras de segurança, a equipe policial abordou o criminoso, que estava em posse dos pacotes de carne e confessou o crime. O material furtado foi recuperado e o homem foi encaminhado para a confecção do boletim de ocorrência e, posteriormente, apresentado à autoridade policial na 38ª Delegacia de Polícia Civil.

Salienta-se que o estabelecimento de ensino já tinha sofrido furtos de mantimentos em datas anteriores, sendo também registradas pelas câmeras, fato que possibilitará verificar se o homem que foi preso também seria o autor dos outros furtos.