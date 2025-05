Prefeitura atende dez especialidades agora

Consultas acontecem na Unidade de Atendimento Especializado

No mesmo espaço físico foi inaugurada na semana passada a Unidade Avançada do Samu. Nos próximos dias será instalada a Casa do Autista, portanto, o prédio da ex-UPA, está sendo muito bem adaptado a uma nova realidade da Saúde Pública de Santo Antônio da Platina na gestão do Prefeito Gil Martins.

Localizado na Rua Dr. Osvaldo Campos do Amaral, nº 419, Bairro Rennó Park, próximo ao Trevo da Rodovia PR-439, o prédio denominado de Unidade de Atendimento Especializado em Saúde, está oferecendo à população 10 consultas médicas. A porta de entrada para ter acesso às consultas são as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) onde as pessoas passam pelo clínico geral, para avaliação, que coloca no sistema IDS e direciona para os especialistas.

A informação foi passada pela Enfermeira Lorena Gonçalves Nadalete que é a responsável geral por toda a estrutura funcional da Unidade – chamada de Centro de Especialidades Médicas (CEM) – e do setor de Fisioterapia, com a supervisão da Secretaria Municipal de Saúde.

Especialidades As especialidades médicas disponíveis aos platinenses são: Vascular (Dr. Mário), Ginecologista (Dr. Júlio e Dra. Giulia), Neurologista (Dr. José Augusto), Urologista (Dr. Vítor), Ultrassom Geral (Dr. Yuri, Dr. Henrique e Dr. Marcelo), Espirometria (Dr. Michel), Psiquiatra (Dr. Márcio e Dr. Clenilson), Ortopedista (Dr. Mansur e Dr. Moyses Cizotto), Urologista (Dr. Luis Henrique), Reumatologista (Dra. Gisela – por Telemedicina). Dois médicos são concursados: Júlio e Marcelo.

Quando se fala destes atendimentos, a população logo lembra as consultas no Consórcio Público Intermunicipal do Norte Pioneiro (Cisnorpi), em Jacarezinho.

Nova realidade – A Secretária Municipal de Saúde, Adriana Cristina Mendes de Almeida enfatizou que “Jacarezinho recebe muitos pacientes de Santo Antônio da Platina que se deslocam frequentemente para assistência médica. Mas, hoje, vivemos uma nova realidade. Oferecemos 10 especialidades via Cisnorpi, com atendimento agora dentro de nosso Município, que supre uma grande demanda de procura”.

Adriana ainda acrescentou que “este ambulatório médico de especialidades que instalamos é uma conquista da gestão do nosso Prefeito Gil Martins. E não para por aí, estamos trabalhando para ter em breve o atendimento de Oftalmologia, processo que já está bem adiantado”.

Ainda segundo ela, algumas especialidades médicas continuam sendo oferecidas no Cisnorpi, em Jacarezinho, porém, houve um grande avanço com estas 10 especialidades e mais seis multiprofissionais, com atendimento hoje em Santo Antônio da Platina, gratuito à população, que diminui consideravelmente o fluxo de pessoas que precisavam se deslocar até o município vizinho.

Lorena ainda mencionou que outras duas novas especialidades também estão em tratativas que são Pneumologista e Endocrinologista.

Atualmente estão trabalhando na Unidade de Atendimento Especializado 28 servidores. Há seis profissionais na Fisioterapia, um Educador Físico, recepção e limpeza. São dois consultórios com aparelhos de ar condicionado e estão sendo adequados quatro novos computadores.

Ultrassom abdomina l – Segundo informou Lorena Nadalete, são em média 150 pessoas atendidas por dia, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Em um sábado por mês, das 7h às 11h, o médico Marcelo Dias de Oliveira, realiza média de 10 exames de ultrassom abdominal, de imagem que usa ondas sonoras para avaliar os órgãos do abdômen, que é rápido, indolor e seguro.

Pediatria – Lorena disse que a Unidade conta com o atendimento de pediatria, porém, um estudo de logística foi feito e entendeu-se conveniente que os exames fossem realizados nas UBSs para facilitar a locomoção das mães em levar as crianças. A média é de 50 crianças atendidas por mês.

Procura – Outro fator lembrado por ela é que os três procedimentos médicos mais procurados na Unidade são de ortopedista, cardio e vascular, numa média semelhante entre homens e mulheres. Entre as outras especialidades, as mulheres são as que mais procuram pelos serviços públicos estando na faixa etária que compreende dos 30 aos 70 anos. “Todos os atendimentos são agendados, com dia, horário e especialidade, cada profissional em seu respectivo horário”.

Avanço – Em março o espaço começou a ofertar três novas especialidades: Vascular, Cardio e Neurologista. De acordo com Lorena “tivemos um grande avanço aqui. Foram dois anos difíceis, prédio muito instável e, hoje, outra realidade e a satisfação dos funcionários é nítida. Agora estamos conseguindo oferecer à população um serviço de qualidade, com mais dignidade”. Recentemente a assessoria de comunicação da Prefeitura constatou nove pessoas na recepção, em torno de 30 minutos, todas já estavam sendo atendidas junto às especialidades marcadas.

Depoimento – Na ocasião, a Nutricionista Giovanna Luiza Hartmann que também é responsável pelo Protocolo de Fórmulas Infantis – ela que é natural de Palmeira (PR) e reside a dois anos em Santo Antônio da Platina –, atendia uma criança de cinco meses, a Kiara, filha da Maira Pupa Dolce e neta de Maire Pupa Dolce. Tanto a avó como a mãe da criança fizeram questão de dizer que “estamos sendo muito bem atendidas pela Nutricionista. São cinco meses que estamos vindo aqui, sem contar que não esperamos nem sequer 15 minutos para sermos atendidas”.

Ultrassom Obstétrico

A Unidade de Atendimento Especializado passou a ofertar neste mês de maio, o serviço de Ultrassom Obstétrico, por meio de um esforço concentrado da Secretaria Municipal de Saúde para que o atendimento estivesse disponível para a sociedade platinense.

A Diretora do Departamento de Saúde, Camila Scatena, informou que a médica Nathalia Martins Lopes (Ginecologia e Obstetrícia, com especialização em Ultrassonografia) e enfermeiras estão atendendo aos sábados durante todo o dia e, aos domingos, na parte da manhã.

Gestantes atendidas

Em 10 de maio compareceram 36 gestantes (36 obstétricas e 1 gemelar). E, dia 11, foram 14 gestantes atendidas. “A médica estará atendendo novamente dia 31 de maio e 1º de junho”, informou Camila.

O Ultrassom Obstétrico é um exame que avalia o desenvolvimento do bebê durante a gravidez, sendo um dos exames mais importantes da gestação que já é oferecido nestes cinco meses da gestão do Prefeito Gil Martins.