Primeira Dama no “Maio AMARELO”

Fátima Izak participou junto com PM, Bombeiros e Ciretran

“Maio Laranja” e “Maio Amarelo” , duas ações em nível nacional que aproximam as pessoas da necessidade de se conscientizarem e se envolverem para o bem comum. O Maio Laranja é uma iniciativa para dar visibilidade à questão do combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil. E, o Maio Amarelo, é um movimento de conscientização para a redução de acidentes de trânsito, com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre a importância de comportamentos seguros nas estradas.

No decorrer da semana que se encerrou a Ciretran(Circunscrição de Regional de Trânsito), de Santo Antônio da Platina, realizou simulações de embriaguez e quando a pessoa está com sono. Em ambas as iniciativas, a Primeira-Dama do Município, Fátima Izak, acompanhada do filho Gil Antônio, esteve presente prestigiando, se interagindo e representando a Prefeitura Municipal da gestão do Prefeito Gil Martins. Ali ela se encontrou também com a Chefe do Detran de Joaquim Távora, Simone, com a funcionária Patrícia, entre outros.

Funcionários do Detran, em parceria com profissionais do Serviço Social do Transporte e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT), Polícia Militar, Bombeiros, estiveram à frente das ações voltadas para a conscientização e valorização da vida.

Fátima agradeceu o convite e ressaltou que “realmente estamos vivendo uma época onde os números são crescentes de acidentes. Esta ação é muito interessante e é um problema que precisa ser levado ao conhecimento de um número maior de pessoas. Este trabalho de conscientização do Detran com o Sest Senat só fortalece o processo de segurança e valorização da vida. Já perdemos bons amigos, companheiros de trabalho, familiares e esta realidade precisa mudar”.

Estatística

Quando a Primeira Dama Fátima menciona sobre os números de acidentes, importante lembrar levantamento feito pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) e pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência (Abramede), realizado para a campanha Maio Amarelo 2025, que mostrou que na região Sul do Brasil, o Paraná foi o campeão em internações com 98.539 casos, seguido por Santa Catarina com 71.794.

O número assusta se considerar uma média de 269 pessoas por dia que são internadas por sinistro no Paraná, ou seja, 11 pessoas ficam feridas por hora ou um caso ocorre a cada 5min20s.

Frente a toda esta realidade, em todo o Paraná o Departamento de Trânsito (Detran-PR) realiza uma série de ações voltadas para a conscientização no trânsito, com o tema: “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, ressaltando a importância de atitudes prudentes de motoristas, pedestres e ciclistas.