Roda de Conversa na Unopar sobre o Maio Laranja em S.Antônio

Iniciativa do departamentos da Assistência Social

Aconteceu nas dependências da Universidade Norte do Paraná (Unopar) uma Roda de Conversa sobre a Campanha “Maio Laranja”. A ação envolveu a equipe técnica do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) em parceria com a diretoria do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CMDCA), Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho da Comunidade.

O assunto debatido foi sobre a Campanha Maio Laranja com adolescentes do Programa de Socioaprendizagem do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), que prepara os participantes para fazerem uma transição adequada do mundo escolar para o mundo do trabalho.

Além da Roda de Conversa os adolescentes participantes, com a supervisão de Professora, produziram cartazes divulgando a Campanha Maio Laranja e que foram colados em espaços públicos e em escolas, divulgando e conscientizando sobre o combate a violência sexual contra crianças e adolescentes.

Representando o Creas, José Ricardo de Souza disse que “envolver os adolescentes nessas atividades de conscientização é fundamental, pois a informação promove a proteção e o senso de responsabilidade social para um futuro mais seguro para todos nós”.

Estavam nesta ação na Unopar, além de José Ricardo (Creas), Erick Vieira Marques (estagiário de Psicologia), Ana Lúcia (assistente social do Creas), a Advogada Caroline (Carol) do Conselho da Comunidade e Karlla Danúbia Ganzela que é Diretora do Departamento Municipal de Garantia dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude.