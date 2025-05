Romanelli revela BASTIDORES da sucessão (assista)

Líder da bancada do PSD avalia quadro

Com sua inteligência seminal, o líder da bancada do PSD na Assembleia Legislativa (a maior da Casa), o deputado Luiz Cláudio Romanelli esteve na tarde desta quinta-feira, dia 29, em Santo Antônio da Platina. Ele tem o apoio para a reeleição do grupo do ex-prefeito Professor Zezão, e possui 14 obras em execução no município.

Entre elas, recursos financeiros, por exemplo, para o equipar o Centro Cirúrgico do Hospital Nossa Senhora da Saúde e uma usina fotovoltaica para o Asilo São Francisco de Assis.

Na visita ao Npdiario, a pedido da reportagem, discorreu sobre o quadro sucessório principalmente no Paraná, e citou o governador Carlos Massa Ratinho Junior para a pré-candidatura à presidência da República.

“Cada dia mais pessoas fora do Paraná enxergam ele (Ratinho Junior, do PSD) como um presidenciável. Primeiro, pela qualidade da gestão que realiza aqui do Paraná. A aprovação que possui da população é um demonstrativo do acerto na execução de políticas públicas, na área da educação, na área da saúde, na infraestrutura. Ou seja, combate a desigualdade social, fomenta atividade econômica, o Paraná tem crescido o dobro do que a média nacional, nós temos as contas em dias, temos boas parcerias, é um governo de uma ação municipalista e isso está sendo visto pelo Brasil”, disse.

Revelou que reuniu, em seu apartamento em Curitiba, os 15 deputados do partido(maior número no Parlamento) com o secretário da Casa Civil, João Carlos Ortega. O encontro foi produtivo. A sigla ostenta também sete parlamentares como deputados federais.

E adiantou que a Oposição já está quase definida, entre outros, com o PT, o União Brasil, e possivelmente o PP – dois deputados que eram secretários de Estado Mauro Moares, Trabalho e Qualificação Profissional e Renda, e Ricardo Barros, da Indústria, Comércio e Serviços – já saíram do governo estadual por questões partidárias e de preferência de outro concorrente ao Palácio Iguaçu.

Felipe Barros (PL) terá o apoio do Grupo para tentar uma das duas vagas ao Senado. O londrinense fará 35 anos no dia 29 de maio de 2026, idade a partir da qual será possível concorrer à Câmara Alta. As eleições estão marcadas para quatro de outubro. Dois senadores encerrarão os mandatos e, tudo indica, não arriscarão a reeleição: Oriovisto Guimarães e Flávio Arns, do Podemos.

O candidato de Ratinho será um da seguinte lista, todos do PSD: Alexandre Curi (presidente da Alep), Guto Silva(Secretário de Estado das Cidades), vice-governador Darci Piana ou ex-prefeito Rafael Greca.

Serão 54 deputados estaduais e 30 federais a serem eleitos, além de duas vagas ao Senado.

Imagens: Alecsander Ferreira e Maria Carolina