Joninha jamais será esquecido em SAP

Platinense tinha apenas 25 anos

O corpo de Jonatas de Godoi (fotos) , de 25 anos, está sendo velado na Funerária Vitoriana na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 582, centro de Santo Antônio da Platina, próxima do Colégio Estadual Tiradentes.

Esteve no Instituto Médico Legal de Londrina, e após, no IML de Jacarezinho. O sepultamento será às dez horas deste sábado, dia dois, no Cemitério Parque das Oliveiras.

O rapaz faleceu às 00h50m desta sexta-feira, dia primeiro, no KM 10 da BR-153, em Jacarezinho. Foi uma colisão transversal entre um CVC (Combinações de Veículos de Carga) Scania Vabis e uma Toyota Hilux (placas de Andirá). O acidente provocou interdição parcial e total na via em ambos os sentidos.

Estava sozinho na camionete. O óbito foi no local.

As Polícias Rodoviária Federal, Científica e Civil, concessionária de pedágio EPR, e o Instituto Médico Legal (IML) de Londrina atenderam a ocorrência (Fotos Grupo BR-277).

A Hilux teve perda total. O motorista da carreta teve ferimentos leves.

Joninha, como era conhecido, estudava Administração, trabalhava no restaurante da família no centro de Santo Antônio da Platina com os pais e a irmã, Paulinho, Valquíria e Giovana.

Mais detalhes a qualquer momento.