Villani é a certeza de acerto no Dia dos Pais do NORTE PIONEIRO

Há 72 anos em Santo Antônio da Platina

Escolher o presente perfeito para aquele que sempre nos cuidou pode ser um desafio. Mas, para a Ótica e Relojoaria Villani, essa missão se tornou uma tradição de família.

Seja o seu pai um clássico apaixonado por relógios de pulso, um moderno antenado nas novas tendências de armações ou um esportista que exige lentes de alta performance e resistência, a Villani oferece opções que combinam estilo, qualidade e durabilidade para todos os perfis.

Localizada na esquina do calçadão da Rua Marechal Deodoro, a Villani não é apenas um ponto de comércio na região. Desde 1954, são 72 anos de história construídos lado a lado com a população do Norte Pioneiro – uma trajetória que se sustenta na confiança, no atendimento personalizado e na curadoria de produtos de primeira linha.

E o cuidado da Villani vai muito além do presente material. Sabendo que a visão é um dos bens mais preciosos, a ótica oferece um serviço exclusivo: o agendamento de consultas com oftalmologistas de sua confiança, sempre com um desconto especial para quem deseja renovar o exame de vista.

Que tal aliar o gesto de carinho à saúde visual de quem você ama? Visite a Ótica e Relojoaria Villani na Marechal Deodoro e transforme o Dia dos Pais em uma data memorável.

A Villani espera por você e sua família.

Fotos: Paulo Ribeiro