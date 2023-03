Saúde promove palestra em Ribeirão Claro

Dia da Mulher foi marcado por palestra

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, a Prefeitura de Ribeirão Claro por meio da Secretaria Municipal de Saúde promoveu uma palestra no empreendimento turístico Tayayá Aqua Resort para as funcionárias, destacando as dificuldades que as mulheres enfrentam na rotina, entre elas a ansiedade.

A palestra contou com a equipe da Saúde composta pela vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini, pela enfermeira e secretária de Saúde, Karina Jorge Silvia e pela servidora Silvia Fabrícia Pereira Pires.

O bate-papo abordou as formas de ansiedade, como essa dificuldade vem afetando cada vez mais pessoas, mensagens de motivação, troca de experiências, e contribuição em geral com o desenvolvimento das mulheres na esfera pessoal e/ou profissional.

Como a mulher evoluiu e vem ocupando cada vez mais espaços, foram abordados também formas de superação para as dificuldades. E ao término o grupo se confraternizou com um delicioso café da manhã.

A pedido do empreendimento, a Saúde vai promover uma segunda etapa em parceria com as demais funcionárias que operam em turnos diferentes.