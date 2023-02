Educação esclarece Transporte Escolar

Por restrição NÃO é possível o atendimento à todas crianças

A Secretaria Municipal de Educação garante o transporte escolar público gratuito para os alunos da Educação Básica, da zona rural e urbana, matriculados na rede pública de ensino, que residam a uma distância igual ou superior a 2.000m (2 km) das escolas em que estão matriculados – de acordo com o georreferenciamento, conforme determina o artigo 3º da Lei nº 919, de 28 de dezembro de 2018. É preciso saber, mesmo sendo o desejo da Secretaria Municipal de Educação, por uma questão legal, infelizmente NÃO é possível o atendimento com o transporte escolar à todas as crianças do município.

LEI Nº 919, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018.

Art. 1º Fica instituído o Programa de Transporte Coletivo Escolar no Município de Ibaiti, a ser prestado de forma gratuita aos alunos matriculados nas escolas municipais, que frequentam pré-escola e ensino fundamental, e que residam dentro dos limites de divisa do Município.

Parágrafo único. O serviço de transporte escolar poderá ser prestado diretamente pelo Município ou mediante a contratação de pessoa jurídica, através de licitação.

Art. 2º O Transporte Coletivo Escolar será prestado aos alunos, desde os pontos de embarque até os estabelecimentos de ensino, e destes até os pontos de desembarque, mediante itinerário determinado pela Secretaria Municipal de Educação – SEDUC.

§ 1º É de responsabilidade das famílias estarem nos pontos de embarques e desembarques, nos horários estabelecidos, para acompanhamento de seus filhos.

§ 2º É dever do aluno, durante o trajeto, permanecer sentado, utilizar cinto de segurança e zelar pela higiene e conservação do veículo, bem como manter conversação em tom de voz normal.

§ 3º É dever da empresa contratada zelar pela segurança dos usuários, exigindo e fiscalizando o efetivo uso de cinto de segurança durante o trajeto.

§ 4º A empresa contratada obriga-se a cumprir tempo de espera dos alunos de, no máximo, 15 minutos.

Art. 3º O aluno terá direito ao transporte escolar quando a distância entre a sua residência e a Unidade Educacional for igual ou superior a 2.000 m (dois mil metros), sendo a distância calculada por meio dos dados de georreferenciamento, considerando a rota a pé.

I – o ponto de embarque/desembarque não poderá ter distância superior a dois quilômetro da residência do aluno; e

II – em caso de vagas excedentes no veículo, o Município poderá autorizar o transporte do aluno que não está sendo contemplado no art. 3º, considerando a maior distância.

Parágrafo Único. Nos casos em que os pais/responsáveis recusarem a vaga próxima à residência e optarem pela matricula em Unidade preferencial, o transporte do aluno será de responsabilidade da família.

Art. 4º No início de cada período letivo caberá à direção das escolas enviar para a SEDUC a relação contendo o nome dos alunos, o turno que cada um está matriculado, o endereço e a distância entre sua residência e a escola.

Parágrafo único. A relação referida no caput deste artigo será atualizada no início de cada período letivo ou sempre que algum aluno for excluído ou incluído na escola e faça parte do Programa de Transporte Escolar.

Art. 5º Os alunos que utilizam trechos da BR-153 (trechos sem passarela), considerados de situação de risco, para chegar à escola, terão direito ao transporte escolar após avaliação da SEDUC.

Art. 6º O serviço de transporte escolar instituído por este Programa deverá ser operado por condutor devidamente habilitado, que deverá zelar pela segurança dos alunos.

§ 1º O condutor deverá, obrigatoriamente, possuir certificação dos cursos de habilitação defensiva, habilitação escolar e transporte coletivo.

§ 2º Fica proibido o uso de celulares, fumos e bebidas alcoólicas durante o período de transporte.

Art. 7º O Município fornecerá ao condutor do veículo crachá específico, que deverá ser portado em local visível, durante toda a execução do serviço.