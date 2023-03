Secretário cobra a melhoria no serviço de iluminação pública

Só no Jardim Panorama constatadas 54 lâmpadas queimadas

O secretário municipal de Conservação Urbana, Willian Ferreira (Makito), encaminhou ordem de serviço à empresa Tecnoluz Engenharia, terceirizada que tem a missão de manter os serviços de iluminação pública em Jacarezinho. Makito está respondendo interinamente pela Secretaria durante as férias do titular da pasta, Fabiano Possetti Neia.

Cansado de ouvir queixas dos moradores, Makito determinou a realização de um levantamento da situação. Apenas no Jardim Panorama, foram encontrados 54 postes com as lâmpadas queimadas. “A empresa alega que as obras no bairro, somadas às chuvas, impediu em muitos casos a substituição das lâmpadas, o que não deixa de ser verdade. Só que as queixas são anteriores às chuvas, pois recebia muitas delas no Gabinete”, argumenta o secretário interino.

A Secretaria fez os reparos necessários nos piores trechos e encascalhou as ruas do Jardim Panorama, o que na visão de Makito torna possível a realização das substituições das lâmpadas. “Pedimos paciência aos moradores, sabemos que há outros bairros solicitando e estamos em cima da empresa para que cumpra o contrato”.

Ainda segundo o secretário, está em vias de ser realizada nova licitação para a substituição das lâmpadas da cidade por LED. “Já tínhamos licitação e contrato desse serviço, mas a empresa não cumpriu e o contrato foi rescindido. Ainda este ano vamos trocar essas lâmpadas e a cidade vai brilhar à noite”, garante.

Todo cidadão pode solicitar reparos na iluminação pública diretamente perante a empresa contratada para essa finalidade.

As alternativas são as seguintes:

Ligação gratuita: 08006001428

Mensagem via Whatsapp: 41 92258579

Pelo site da empresa: http://tecnoluzengenharia.com.br (role a página inicial do site até o final e preencha o formulário disponível).

Horário de funcionamento:

De segunda a sexta-feira, das 8h00 às 22h00

Sábados: das 8h00 às 19h00

Domingos e feriados: atendimento via secretária eletrônica (no caso de ligações).