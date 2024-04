Segunda ETAPA do Sportbay Paranaense de Motocross 2024

O município de Toledo, localizado na região Oeste do estado, recebe a segunda etapa do Sportbay Campeonato Paranaense de Motocross 2024, que acontece neste fim de semana, dias 13 e 14 de abril. As melhores equipes já confirmaram presença, entre elas, a Pro Tork Racing Team, que promete enrolar o cabo em busca de vitórias.

Seus destaques na classificação são os pilotos: Willian Guimarães, líder das categorias MX4, MX45 e MX5, Alencar Krefta, quinto colocado na classe MX45 e terceiro na MX50; e Tiago Garcia, segundo lugar na tabela da MX4. Todos investiram na preparação e se mostram confiantes para subirem aos lugares mais altos do pódio.

A programação inicia no sábado às 9h com os treinos livres e no domingo é retomada no mesmo horário com o warm up. O ingresso custa apenas 1kg de alimento não perecível para doação, mas quem não puder prestigiar de perto, pode acompanhar a transmissão ao vivo através do canal da Sportbay no YouTube: youtube.com/sportbaytv.