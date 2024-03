Semana Jovem Eleitor em Siqueira Campos

Festival Primeiro Voto até esta sexta-feira



A Prefeitura de Siqueira Campos, em colaboração com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, promove o Festival Primeiro Voto. Esse evento emblemático, realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), visa estimular a participação ativa dos jovens na democracia, especialmente no processo eleitoral municipal de 2024.

Durante a semana de 18 a 22 de março, o TSE estará conduzindo uma campanha vigorosa nas redes sociais, dedicada especialmente aos jovens entre 16 e 18 anos.

Sob o lema “Faça sua voz ser ouvida – Seja parte da História”, esta iniciativa visa educar, informar e motivar os jovens a exercerem seu direito democrático ao voto. Reconhecendo o voto como um pilar fundamental da cidadania, o Festival Primeiro Voto busca inspirar uma nova geração de eleitores engajados e conscientes.

Para participar, os jovens podem utilizar as redes sociais Instagram e TikTok do TSE, compartilhar o conteúdo preparado pelo Tribunal, postar sobre o voto jovem em suas próprias redes sociais e até mesmo produzir conteúdo autoral utilizando a identidade visual proposta. Além disso, está disponível o filtro exclusivo do “Festival Primeiro Voto”, acessível através do story do Instagram, para promover ainda mais a campanha.

Para mais informações sobre o Festival Primeiro Voto e como participar, visite as redes sociais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou acesse: https://bit.ly/SemanaJovemEleitor2024 e participe!