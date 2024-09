Sérgio Faria pode se tornar INELEGÍVEL

Defesa diz que se for condenado vai recorrer

O candidato a prefeito de Jacarezinho Sérgio Faria (PSB) enfrenta um caso jurídico delicado. O Ministério Público Eleitoral, por meio da Procuradora Regional Eleitoral, deu parecer favorável um pedido de impugnação do Registro de Candidatura.

Ele foi condenado após ter as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE). Foi pela ausência da prestação de contas e não comprovação dos recursos repassados enquanto presidente do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Bacia do Paranapanema (G5) – relativas ao exercício de 2019.

Se efetivamente for condenado e afastado do pleito, o concorrente a vice-prefeito Nilton Stein (PT) assumiria o lugar.

O Npdiario procurou o advogado de defesa da majoritária, Michel de Souza, que declarou o seguinte sobre o assunto:

“Estamos ainda em fase recursal, é natural que o MP aceite esse pedido, mas ainda não há nada decidido, não houve a sentença e, quando houver, se for nesse sentido, vamos recorrer”.