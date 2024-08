Sicredi está entre melhores do País

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 8 milhões de associados, conquistou a sexta posição na categoria Top Geral, do Prêmio Broadcast Projeções 2024, subindo três posições em relação ao lugar conquistado na edição de 2023. A categoria Top Geral avalia as projeções considerando sete indicadores econômicos. Esse é o quarto ano consecutivo em que o Sicredi recebe o reconhecimento, o qual destacou as instituições financeiras e consultorias econômicas que mais acertaram as estimativas sobre as variáveis macroeconômicas de 2023.

Na categoria Top Geral, são analisadas as estimativas do IPCA, IGP-M, Selic, câmbio, saldo da balança comercial, relação dívida líquida/PIB e PIB, encaminhadas por mais de 80 diferentes instituições que realizam, periodicamente, projeções de indicadores econômicos. São consideradas na análise as previsões feitas para os seis trimestres subsequentes e para o ano fechado.

“Essa premiação ratifica nosso esforço em trabalhar análises cada vez mais precisas, evoluindo a cada ano, o que contribui para embasar a tomada de decisões, assim como beneficia nossos associados no dia a dia dos seus negócios”, destacou André Nunes de Nunes (foto), economista-chefe do Sicredi, que representou a instituição financeira cooperativa no evento de entrega do prêmio.

A proposta do Prêmio Broadcast Projeções é reconhecer as instituições cujas projeções para os principais indicadores econômicos do país mais se aproximam da realidade, visando estimular uma precisão cada vez maior dos dados. A Agência Estado, por meio de uma metodologia própria, reúne e avalia os dados fornecidos pelas empresas e corretoras inscritas, resultados de suas análises sobre números macroeconômicos.

Neste ano, o evento teve a abertura do CEO da Broadcast, Denis Piovesan, e palestra do diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen. O economista tratou sobre expectativas de inflação no Brasil, cenários nacional e internacional, e indicadores que orientaram a Ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), realizada em 30 e 31 de julho.