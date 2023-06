Sicredi Norte Sul abre portas em Manduri/SP

Instituição chega ao município com infraestrutura completa para atender população

A Sicredi Norte Sul PR/SP inaugurou nesta segunda-feira (05) sua agência em Manduri/SP. Esta é a 26ª agência da cooperativa que está em expansão em sua área de atuação no sul de São Paulo. Com um prédio amplo, instalações modernas, completas e acolhedoras, a instituição chega ao município buscando desenvolver ainda mais a comunidade.

Localizada na rua Rio de Janeiro, 916, Parque das Abelhas, a agência possui 362,5 metros quadrados e visa proporcionar experiências cooperativas através da marca Sicredi. Sendo essa proximidade com associados e comunidade um dos grandes diferenciais da instituição.

O Presidente da Sicredi Norte Sul, Paulo José Buso Júnior, comemora esse marco para cooperativa: “Para nós é uma alegria chegar em mais uma comunidade, estar cada vez mais próximos dos nossos associados. É contagiante a alegria da população em estar nos recebendo e isso nos deixa ainda mais cientes de nossa responsabilidade junto da comunidade.” Ele deixa um convite “Nossas portas estão abertas para todos que quiserem vivenciar esse modelo de negócio que é o cooperativismo, venham conhecer a nova agência e tomar o famoso café do Sicredi!”

A agência contará com uma equipe de negócios para atendimento de pessoas físicas, jurídicas e agronegócio. Oferecerá aos associados as mais de 300 soluções financeiras do portfólio da instituição, entre elas, investimentos, seguros, consórcios e cartões. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 09:00 às 15 horas.