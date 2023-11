RIBEIRÃO CLARO: SICREDI Norte Sul reinaugura agência

Design moderno, mais conforto e comodidade aos associados e comunidade visando promover os valores do cooperativismo

Atenta às necessidades de seus associados e buscando estar cada vez mais próxima, levando os benefícios de uma cooperativa de crédito às cidades onde está presente, a Sicredi Norte Sul reinaugurou sua agência em Ribeirão Claro (PR) nesta segunda-feira, dia 20.

Projetada com um design moderno, que visa oferecer aos associados um atendimento mais personalizado, a unidade oferece também uma experiência ainda mais colaborativa e apresenta aspectos da marca do Sicredi, fazendo com que o espaço se torne também um local de proximidade e convivência entre os associados.

A agência possui 511,75 m2 e está localizada na Rua Cel. Emilio Gomes, 1119, Centro.

Ideal tanto para as transações financeiras quanto para os associados fazerem negócios, o novo espaço preserva a padronização nacional das agências do Sicredi, o que é fundamental para que a instituição financeira proporcione uma experiência única em todos os lugares do Brasil.

Para o Presidente da Sicredi Norte Sul, Paulo José Buso Júnior, esse é um momento especial para a cooperativa: “Este é com certeza um momento muito especial para nossa cooperativa. Esse ano a agência de Ribeirão Claro completou 23 anos de atuação no município. Nosso desejo é que a comunidade possa usufruir desse espaço e sentir que foi tudo feito para que se sintam em casa, pois aqui gostamos do olho no olho,” Comenta Paulo Buso.

O horário de atendimento na agência é de segunda a sexta-feira, das 09h às 15h.

E para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais (mobile e internet banking, redes de autoatendimento, além do atendimento via WhatsApp).

Sobre o Sicredi – É uma instituição financeira cooperativa com 120 anos de história, comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua.

O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 7 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional e mais de 2.500 agências, oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).