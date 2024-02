SICREDI reúne os EDUCADORES em Encontro Regional

Evento aconteceu em Santo Antônio da Platina e contou com cerca de 500 participantes

A 7ª edição do Encontro Regional do Programa A União Faz A Vida da Sicredi Norte Sul aconteceu na última sexta-feira (02/02) em Santo Antônio da Platina/PR. Este é um evento que já é tradicional no calendário das escolas que participam do Programa, que é a principal iniciativa sociais do Sicredi.

Este ano, mais de 500 profissionais da educação dos municípios onde a cooperativa desenvolve o União Faz a Vida estiveram presente.

O “ Encontrão”, como é carinhosamente chamado pelos professores, busca sempre levar conhecimento e motivação para que o ano letivo seja iniciado de uma maneira diferente. Nesta edição a palestra principal ficou por conta da Professora Doutora em Psicologia, Maria de Fátima Minetto, que abordou o tema “Os Desafios do Paradigma Inclusão”. Em um segundo momento aconteceu uma roda de perguntas, onde os professores puderam tirar suas dúvidas com a professora.

O Presidente da Sicredi Norte Sul, Paulo José Buso Junior destacou a importância dos professores na formação de cada cidadão: “Os professores são responsáveis pelo aprendizado, que é algo fundamental para todas as pessoas. Que possamos ajudar a desenvolver a educação em todos os níveis. Todo ano nas escolas é um novo começo, então sempre haverá um primeiro momento para ensinar,” disse o Presidente.

Atualmente, a Sicredi Norte Sul desenvolve o Programa a União Faz a Vida em 10 municípios, sendo eles: Santo Antônio da Platina (PR), Ibaiti (PR), Ribeirão Claro (PR), Quatiguá (PR), Conselheiro Mairinck (PR), Jaboti (PR), São José da Boa Vista (PR), Ourinhos (SP), Ipaussu (PR), Bernardino de Campos (SP).