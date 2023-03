Sindicato Rural quer juros menores para o custeio da safra 2023

Gerente da Carteira Agrícola do Banco do Brasil visitou entidade

O gerente da Carteira Agrícola do Banco do Brasil, Weverton Castor, visitou neste fim de semana a sede do Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina, onde foi recebido pelo presidente, José Afonso Junior (fotos). A agência platinense é a maior do Norte Pioneiro com cerca de dez mil correntistas e atende também a região.

Na oportunidade, o dirigente, ex-deputado, ex-secretário de Estado e ex-prefeito local, debateu sobre o momento econômico e as expectativas diante do primeiro semestre das linhas mestras da economia do recém-iniciado governo federal.

A função de Castor, que cuida dos créditos agrícolas para todos os produtores rurais, é tratar do assunto com as lideranças do segmento.

O Ministério da Agricultura pretende reduzir juros no próximo Plano Safra, referente a 2023/24, mas para isso a Secretaria de Política Agrícola, em meio a embates do presidente Lula o com o Banco Central sobre o nível adequado da taxa e preocupações com a inflação, o tema foi esmiuçado por Junior Afonso com o profissional bancário.

O patamar da taxa básica de juros do país, a Selic, no nível de 13,75% ao ano definido pelo Banco Central, é temerário para quem planta, segundo Afonso.

No agronegócio, o Plano Safra 2022/23 conta com taxas de juros entre 5% e 6% ao ano para o Pronaf (Programa da Agricultura Familiar), enquanto os médios produtores possuem tarifas de 8% ao ano.

Num programas como o da ABC (Agricultura de Baixo Carbono) e a PCA (linha de crédito que financia armazéns agrícolas) os juros podem chegar a 8,5% ao ano.

“Precisamos continuar produzindo e, se possível, crescendo, seja no soja. feijão, cana ou milho, e o BB vai nos auxiliar no custeio, seguro agrícola, juros menores para o plantio, entre outros”, observou, categórico, o presidente.

Custeio agrícola (ou custeio rural) é uma modalidade de Crédito Rural voltada para custear as despesas normais da produção da agricultura e da pecuária. Ele é oferecido por bancos e instituições financeiras, e possui diversas linhas de crédito.