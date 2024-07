Sindicato Rural/Senar têm cursos gratuitos

Setor fundamental da economia regional

O Sindicato Rural Patronal está oferecendo mais de 100 cursos gratuitos para produtores rurais ligados ao Agronegócio. Voltado para lideranças de todos os níveis, o treinamento, que começou a partir do mês de fevereiro e vai até setembro deste ano, abrange os proprietários rurais, trabalhadores e gestores, visando proporcionar habilidades e conhecimentos necessários para liderar e administrar com excelência propriedades e empresas do campo.

Composto por módulos, os cursos vão além da teoria, oferecendo uma abordagem prática e contextualizada à realidade do campo.

De acordo com o presidente do Sindirural de Santo Antônio da Platina, empresário e produtor rural José Afonso Junior (fotos), por meio de aulas dinâmicas, atividades interativas e estudos de casos reais, os participantes desenvolvem competências essenciais na gestão de programas, matérias e processos dentro de uma organização.

“Esses módulos proporcionam aos participantes a preparação para melhor engajamento a ser desenvolvido junto às suas equipes, criando um ambiente de trabalho positivo e harmonioso, contribuindo para um aprendizado eficiente e produtivo”, explicou o presidente do Sindicato Rural. Segundo José Afonso, cursos de capacitação realizados pelo Senar, com total apoio da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a Faep e pelo Sindicato Rural de Santo Antônio da Platina, são uma forma de fomentar e fortalecer o agronegócio local.

“Esses cursos promovem a capacitação de centenas de produtores rurais que estão na gestão das propriedades de suas famílias, e fornece mão de obra qualificada para o campo. Hoje temos entre outros, cursos de Informática, Florestal, Primeiros Socorros, IPP, Tratoristas, Oratória, Motosserra, Armazenamento de Grãos, Autopropelido, Jardinagem, Casqueamento de Bovinos de Leite, Classificação de Grãos, PER – Sensibilização, Herdeiros do Campo, Marketing Digital, Brigada de Incêndio, GPS, Drone, Ovinos, Qualidade de Vida, Inspeção Periódica Pulverizador, Manejo e Ordenha de Gado Leiteiro, Orgânico e Fluxo de Caixa”, disse José Afonso Junior.

Ele ressaltou ainda que a realização do curso é importante para a gestão das propriedades rurais, em função das mudanças no campo, como o crescimento da agricultura familiar e a presença feminina na gestão das propriedades na região do Norte Novo e Pioneiro.

“O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar proporciona mudança de atitude do produtor e do trabalhador rural, que se desdobram para garantir alimento de boa qualidade aos brasileiros. Desperta a população do campo com oferta de ações de Formação Profissional Rural, Atividades de Promoção Social, Ensino Técnico de Nível Médio, presencial e a distância, e com um modelo inovador de Assistência Técnica e Gerencial. Podem participar do processo seletivo pessoas que tenham o ensino médio concluído e que atendam os requisitos do Edital do curso selecionado.

Além disso, no âmbito da Rede e-Tec Brasil no Senar os alunos serão prioritariamente Produtor(a) rural ou familiar; Colaborador(a) e de produtor(a) rural”, concluiu.SENAR – O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) é uma entidade vinculada a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) que tem como objetivo organizar, administrar e executar, em todo território nacional, a formação Profissional Rural e a Promoção Social de jovens e adultos que exerçam atividades no meio.

O SENAR tem a missão de Realizar a Educação Profissional, a Assistência Técnica e as atividades de Promoção Social, contribuindo para um cenário de crescente desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade e de avanços sociais no campo. Desperta a população do campo com oferta de ações de Formação Profissional Rural, Atividades de Promoção Social, Ensino Técnico de Nível Médio, presencial e a distância, e com um modelo inovador de Assistência Técnica e Gerencial.

Informações pelo telefone (43) 3534-1503 ou procurar sua sede na Avenida Coronel Oliveira Motta, Número 496 no Centro em Santo Antônio da Platina.