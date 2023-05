Siqueira Campos debate Plano Diretor

Nos dias 30 de maio e seis e 13 de junho

A Prefeitura de Siqueira Campos, em parceria com a empresa SEMV – Projetos Governamentais, tem o prazer de anunciar as audiências públicas para a discussão do Plano Diretor Municipal. Esse importante projeto está sendo elaborado com o objetivo de construir um futuro mais próspero e sustentável para nossa cidade.

A participação é fundamental nesse processo de construção coletiva. Queremos ouvir suas ideias, opiniões e preocupações, para que juntos possamos moldar o futuro de Siqueira Campos de acordo com as necessidades e desejos de toda a comunidade.

Agende-se para as audiências públicas:

As audiências públicas serão realizadas nas próximas terças-feiras, sempre às 19h. Para garantir que todos tenham a oportunidade de participar, os encontros serão em locais diferentes. Confira a programação:

Dia 30 de maio: Salão Azul do Santuário;

Dia 06 de junho: Salão de festas da Igreja da Vila Operária;

Dia 13 de junho: Câmara de Vereadores.

O que é o Plano Diretor Municipal?

O Plano Diretor Municipal é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento ordenado e sustentável de uma cidade. Ele estabelece diretrizes e metas para o crescimento urbano, preservação do meio ambiente, mobilidade, habitação, infraestrutura e diversos outros aspectos que impactam diretamente a qualidade de vida da população.