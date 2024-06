SIQUEIRA Campos É RECONHECIDA POR ambiente de negócios

Cidade recebe Selo Diamante do SEBRAE

Após ser premiada em 2023 como a cidade mais sustentável do Paraná, Siqueira Campos continua a se destacar regionalmente, agora com duas importantes conquistas que reforçam sua posição de destaque.

Selo Diamante de Atendimento SEBRAE

O SEBRAE reconheceu Siqueira Campos como um dos 148 municípios de todo o Brasil a receber o Selo Diamante, a mais alta premiação de reconhecimento pelo atendimento na Sala do Empreendedor. Dentre quase 100 cidades do Norte do Estado, apenas Siqueira Campos e Bandeirantes foram agraciadas com essa distinção, que avalia a qualidade do atendimento, melhoria no ambiente de negócios, divulgação de editais de compras públicas, acesso a crédito e, principalmente, soluções para os Microempreendedores Individuais (MEIs) locais.

Qualidade de Vida Reconhecida pela Gazeta do Povo

Um levantamento exclusivo divulgado pelo portal paranaense Gazeta do Povo avaliou criteriosamente todos os municípios do Brasil, com o objetivo de ranquear aqueles com a melhor qualidade de vida para se morar. Siqueira Campos ficou entre as 144 melhores cidades do Brasil e foi classificada como a 8ª melhor do Paraná, com uma nota de 7,04. Este reconhecimento é ainda mais notável considerando que todas as capitais estaduais receberam notas inferiores a 7.

Destaques:

Essas conquistas reafirmam o esforço da administração municipal em promover um ambiente de negócios favorável e uma qualidade de vida elevada para seus moradores.