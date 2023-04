Siqueira Campos promove Festa dos Trabalhadores

Programação iniciará 28 de abril com término seis de maio

O Governo Municipal de Siqueira Campos (foto do centro), em conjunto com a Agência dos Trabalhadores e vários Departamentos, está promovendo mais uma edição da Festa dos Trabalhadores em comemoração ao Dia do Trabalhador. O evento contará com diversas atividades para celebrar essa data importante para os trabalhadores brasileiros.

A programação começa na sexta-feira, dia 28, com a Cerimônia do Operário / Trabalhador Padrão referente ao ano de 2022, que premiará o vencedor com R$ 1.320,00 (1 salário mínimo). O evento terá início às 19h30 no salão de eventos do CRAI.

No dia 1º de maio, a programação começa cedo, às 09h30, com celebração de Missa dos Trabalhadores na Praça da Gruta. À tarde, às 13h30 e às 15h30, partidas amistosas entre Pindorama versus PSTC, nas categorias sub-15 e adulto. O clube de Cornélio Procópio disputará a Segunda Divisão do Campeonato Paranaense de 2023.

Após jogo, haverá um bingo com premiações de R$ 10 mil em dinheiro, distribuídas em cinco prêmios. As cartelas podem ser retiradas na Agência do Trabalhador, Prefeitura Municipal, Ginásio de Esportes, CRAS e ACISC, limitado a uma cartela por trabalhador.

As comemorações encerram no sábado, dia 6 de maio, com um Culto Ecumênico às 19h30 na Igreja Assembleia de Deus.