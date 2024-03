Siqueira inaugura CENTRO DE Recebimento

De Materiais e Logística e entrega nova Retroescavadeira



A Prefeitura tem a satisfação de anunciar a inauguração do seu novo prédio de Recebimento de Materiais e Logística, conhecido popularmente como Centro de Distribuição, juntamente com a aquisição de uma nova retroescavadeira de última geração. A entrega foi na última sexta-feira, 15, no pátio do Centro de Distribuição.

Esses investimentos representam um marco significativo para a nossa cidade, totalizando um montante de R$ 1.300.000,00 em recursos aplicados.

Centro de Distribuição

O novo Centro de Distribuição é um espaço amplo com 816 m². Este moderno centro será utilizado pela equipe de patrimônio e recebimento de materiais, representando um avanço crucial na eficiência dos nossos processos administrativos.

Destacamos que a construção deste centro foi realizada utilizando métodos construtivos inovadores, com placas pré-moldadas, o que permitiu uma construção rápida e eficiente. O prédio conta com uma estrutura muito mais adequada e ampla em comparação ao local anterior. Além disso, sua localização estratégica, próxima à rodovia e em uma das principais entradas da cidade, oferece ainda mais praticidade e agilidade para nossas operações.

O investimento aproximado para a construção deste centro foi de R$ 1.000.000,00, viabilizado por meio do FINISA, em parceria com a Caixa Econômica Federal, demonstrando o compromisso da nossa gestão em buscar recursos e parcerias para o desenvolvimento da nossa cidade.

Nova Retroescavadeira

Além do Centro de Recebimento de Materiais e Logística, a Prefeitura também adquiriu uma nova retroescavadeira de última geração. Este equipamento será fundamental para reforçar os trabalhos da Secretaria de Obras e Agricultura, contribuindo para melhorias em diversas áreas do nosso município.

É importante ressaltar que esta retroescavadeira é apenas uma das várias aquisições de maquinários realizadas pela gestão atual. Desde o início do mandato, empenhamo-nos em renovar toda a frota municipal, que se encontrava sucateada. Isso só foi possível graças à excelente relação política estabelecida pelo chefe do executivo com deputados estaduais e o governo estadual, que têm sido grandes parceiros nessas conquistas.

A retroescavadeira teve um investimento de R$ 370.000,00 e foi adquirida por meio de uma emenda especial destinada pelo Secretário de Estado, Sandro Alex, demonstrando mais uma vez o sucesso das parcerias estabelecidas em prol do desenvolvimento da nossa cidade.

Com esses novos investimentos, reafirmamos nosso compromisso em promover o crescimento e o desenvolvimento sustentável do nosso município, proporcionando melhores condições de trabalho para nossos colaboradores e um serviço de qualidade para toda a comunidade.

Autoridades presentes: Luiz Henrique Germano, Prefeito de Siqueira Campos; Paulo César Leite dos Santos, Vice-Prefeito; Donizete Lemes da Silva e Mauro Leite dos Santos, Vereadores de Siqueira Campos.