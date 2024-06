Sistema FAEP/SENAR leva segurança para estradas do Paraná

Por meio de parceria com o Detran-PR, desde 2003 entidade oferta cursos na área de condução de veículos

Não é apenas nas atividades diretamente ligadas à produção rural dentro da porteira que o Sistema FAEP/SENAR-PR contribui com o desenvolvimento do agronegócio estadual. Na área de transporte, a entidade conta com cursos e formações voltados à especialização de condutores de veículos, que têm impacto direto na atividade rural, seja na hora de transportar os colaboradores de uma agroindústria ou uma máquina agrícola, por exemplo.

Desde 2003, o Sistema FAEP/SENAR-PR mantém uma parceria com o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) para oferecer aos motoristas quatro formações voltadas à condução de veículos especiais: “Cargas indivisíveis”, “Movimentação de Produtos Perigosos (MOPP)”, “Coletivo de passageiros” e “Veículos de emergência”. Além destas formações, existem cursos de “reciclagem”, voltados a cada uma delas, uma vez que essas habilitações precisam ser renovadas a cada cinco anos.

“Também temos a modalidade de aproveitamento, nos quais aproveitamos o conteúdo comum nessas formações para o condutor que tem interesse em fazer outra especialização. Por exemplo, uma pessoa que fez o curso MOPP, de 50 horas, se tiver a intenção de tirar a habilitação em Cargas Indivisíveis, não vai precisar fazer uma nova formação completa de 50 horas, mas apenas o curso ‘Cargas indivisíveis: aproveitamento’, que tem 15 horas”, explica Maurinei Igerski, técnico do Departamento Técnico (Detec) do Sistema FAEP/SENAR-PR.

Nos últimos cinco anos, o Sistema FAEP/SENAR-PR realizou 331 cursos voltados aos condutores de veículos em todo Paraná. Todos gratuitos e com entrega de certificado expedido pelo Detran-PR.

Por meio dos sindicatos rurais, o Sistema FAEP/ SENAR-PR realiza cursos de especialização para os condutores paranaenses, com capilaridade em vários municípios do Estado. Tem sido um grande parceiro do Detran-PR para levar essas especializações e atualizações para os nossos motoristas. Adriano Furtado, diretor-presidente do Detran-PR

Atualmente, 54 salas especiais equipadas para a realização dos cursos do Detran-PR estão instaladas em sindicatos rurais e no Centro de Treinamento Agropecuário (CTA) do Sistema FAEP/SENAR-PR em Ibiporã. “Para serem credenciadas pelo Detran-PR, essas salas precisam cumprir algumas especificações, como ser climatizadas, possuir equipamentos para exibição de materiais audiovisuais, carteiras para canhotos, entre outros detalhes”, explica o instrutor da entidade Eduardo Medina.

Ainda de acordo com Medina, mesmo não existindo a obrigatoriedade de realização de aulas práticas, os instrutores buscam trazer veículos para demonstração daquilo que viabilidade tentamos trazer esses veículos, por exemplo, ambulância para o curso. O aluno não vai dirigir o veículo, mas vai ver como funcionam os equipamentos”, afirma.