Supercopa Bernini reúne mais de 300 atletas do PR e SP

Na terceira fase em Ourinhos (SP)

No último final de semana Ourinhos foi a cidade do vôlei, pois sediou a 3ª fase da SUPERCOPA BERNINI com mais de 300 atletas envolvidos.

Houve competição nas categorias adulta masculina e feminina, entre as cidades do Paraná e também do sul de São Paulo.

No feminino a UNIÃO VÔLEI QUATIGUÁ foi campeã, seguida por LINÁRIAS V. ORIENTE , e o terceiro lugar ficou a ICAIÇARA V. Clube de Santa Cruz do Rio Pardo. No masculino, OESTEAM foi Bi campeão, RIBEIRÃO DO PINHAL em segunda posição e a equipe VOLERO BERNINI FANORPI de Santo Antônio da Platina ficaram em terceiro.

As equipes agradecem a Prefeitura de Ourinhos pela organização. E também ao Npdiario pelo patrocínio.