TCE recomenda capacitação de servidores siqueirenses

Após fiscalização exige preparo técnico também na execução de contratos

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) recomendou ao município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, a capacitação de servidores públicos quanto às regras da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021). A orientação vai além da elaboração e condução de licitações, estendendo-se ao acompanhamento da execução dos contratos.

Segundo o TCE, os servidores podem se capacitar gratuitamente por meio da Escola de Gestão Pública (EGP), que oferece cursos online em seu portal e também promove treinamentos presenciais em polos regionais do estado.

A recomendação foi emitida no julgamento de uma Tomada de Contas Extraordinária, instaurada após fiscalização da Coordenadoria de Obras Públicas (COP) durante o Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2022. A auditoria identificou a paralisação de duas obras em Siqueira Campos: a construção de uma creche no bairro Nascente do Sol (Contrato nº 50/17) e o recape da pista do Aeroporto Aguinaldo Pereira de Lima (Contrato nº 186/21).

De acordo com o relatório da COP, houve omissão ou falhas na gestão dos contratos, além de problemas no envio de informações ao Portal Informação para Todos (PIT), por meio do sistema SIM-AM (Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal).

Na análise do processo, a Coordenadoria de Gestão Municipal (CGM) reconheceu que o município adotou providências suficientes para sanar as falhas apontadas e recomendou o afastamento de eventuais sanções ao gestor. O Ministério Público de Contas (MPC-PR) acompanhou esse entendimento.

Decisão – O TCE julgou regulares com ressalvas as contas referentes ao contrato de construção de uma creche no bairro Nascente do Sol, em Siqueira Campos. A decisão foi tomada pela Segunda Câmara do TCE, com base no voto do relator, conselheiro Fernando Guimarães.

Durante a análise, foram apontadas falhas na execução do contrato nº 50/17, como a ausência de garantia contratual, a falta de designação de fiscal e gestor da obra, além da não utilização dos diários de obra. O contrato foi rescindido de forma unilateral em 2021 após atraso e paralisação por parte da empresa contratada.

No entanto, o relator considerou o porte reduzido do município, que possui cerca de 22 mil habitantes, e reconheceu que os responsáveis não agiram com dolo ou erro grosseiro. Ele também destacou que a atual gestão adotou uma série de medidas corretivas, como o envio correto de dados ao sistema SIM-AM, a criação de normas para designação de fiscais e gestores de contrato, além da abertura de ação judicial contra a empresa responsável pela obra inacabada.

A decisão, unânime entre os conselheiros, foi publicada no Acórdão nº 1282/25 e está disponível na edição nº 3.459 do Diário Eletrônico do TCE-PR. Ainda cabe recurso.