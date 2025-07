Território do Turismo impulsiona a Região

Fortalecendo o setor no Norte Pioneiro

O Governo do Paraná oficializou nesta quinta-feira (10), em Jacarezinho, a criação do Território do Turismo Norte Pioneiro. O anúncio aconteceu na sede da Associação Turística do Norte Pioneiro (Atunorpi), com a presença do secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, além de prefeitos, empresários e lideranças da região.

A ação faz parte do programa “18 Territórios, Um Só Destino”, lançado em maio, que tem como objetivo promover o desenvolvimento regional, valorizar a cultura local e estimular o turismo de forma integrada em todo o Estado.

Para a presidente da Atunorpi, Mara Mello, o projeto representa um avanço importante:

“Será um divisor de águas para o turismo da nossa região. Vamos poder mostrar o que temos de melhor e atrair mais visitantes”, afirmou.

Ela também destacou a visão estratégica do governo:

“O turismo vai além de grandes atrações como resorts ou o Angra Doce. Envolve a cultura, a história e as relações sociais do nosso povo. Os municípios estão animados com a ideia de trabalhar juntos e mostrar o encanto do Norte Pioneiro.”

Segundo a Secretaria Estadual do Turismo (SETU), a criação dos territórios ajuda a envolver mais a população no desenvolvimento local. A ideia é que moradores se sintam parte desse processo e, assim, contribuam para melhorias e novas oportunidades de emprego e renda.

O secretário Paranhos explicou que, com essa nova estrutura, o Estado poderá apoiar projetos relevantes para o turismo, inclusive em empreendimentos privados, por meio de um decreto recém-publicado. Esse instrumento garante recursos estaduais para locais com potencial turístico reconhecido oficialmente.

A proposta também busca qualificar a mão de obra local, respeitar a cultura e o meio ambiente, e promover o turismo de forma sustentável.

Novas parcerias para o futuro da região

Durante o evento, também foram assinados dois termos de compromisso importantes:

Construção de um aeroporto regional – um acordo entre Atunorpi, Amunorpi e SETU para estudar a viabilidade do projeto, que pode melhorar o acesso à região e atrair novos investimentos. Fomento ao turismo regional – um compromisso entre Atunorpi e SETU para investir em promoção, infraestrutura, capacitação e projetos que fortaleçam o setor turístico no Norte Pioneiro.

Sobre a Atunorpi

Fundada em 2015, a Atunorpi representa uma coalizão dinâmica e comprometida de profissionais e entidades que compartilham uma paixão singular: o desenvolvimento e promoção do turismo na região do Norte Pioneiro do Paraná. Desde sua criação, a Atunorpi tem como missão ser o órgão gestor e de apoio às atividades, projetos e iniciativas do Turismo no Norte Pioneiro do Paraná, bem como, orientar e estimular os associados para atuarem na construção do desenvolvimento sustentável do turismo local e regional.