Tomazina de novo em primeiro lugar no NP

Municípío também é o 11º em saúde pública no Paraná

O Previne Brasil equilibra valores financeiros per capita referentes à população efetivamente cadastrada nas equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Primária (eAP). Nesta quarta-feira, dia quatro, o chefe do executivo Flávio Xavier de Lima Zanrosso (foto), de Tomazina, estava exultante pelo ranking do seu município.

Na primeira colocação no Norte Pioneiro.

E o desempenho chegou a 798.00 no total, ficando também em 11º lugar no Paraná, que tem ainda outros 398 municípios.

“Temos mais uma vez os Melhores Índices em Saúde Pública, o que nos motiva e envaidece, graças a uma equipe competente e uma população colaborativa”, disse Flávio Zan.

Desde que os índices começaram a ser divulgados, a cidade administrada pelo Jovem Prefeito lidera, comprovando que uma das prioridades de sua gestão também exibe robustez e eficiência.