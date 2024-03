Tomazina tem investimentos MILIONÁRIOS

Viabilizados através de parcerias e gestão eficiente

A Prefeitura de Tomazina no fim de semana entregou pavimentação da Rua Xavier da Silva, com investimento de R$ 1.298.163,18, sendo R$ 1.000.000,00 do Governo do Estado do Paraná por indicação do Deputado Alexandre Curi.

Foram 3.696m² de asfalto novo, 99 árvores plantadas, 1.387m² de calçada, 621m² de de grama e 11 rampas de acessibilidade.

Além disso, também entrega de Ambulância UTI, com investimento de R$ 383.700,0, recursos próprios da Prefeitura de Tomazina, indicação da câmara dos vereadores.

O prefeito Flávio Zanrosso agradece especialmente ao Primeiro secretário da Alep (Assembleia Legislativa), Deputado Alexandre Curi por mais essa conquista para cidade, e ao Governador Carlos Massa Ratinho Júnior.

Presentes o prefeito Antonely Carvalho, Cassiano Tomaz Salvador, representante do secretário estadual do Planejamento, Guto Silva, e de Juarez Leal Daio, coordenador regional da Casa Civil.