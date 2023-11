TOMAZINA recebe o prêmio nacional Band Cidades EXCELENTES

Iniciativa reconhece as melhores gestões públicas em todos os estados

Mais um reconhecimento ao trabalho da prefeitura tomazinense. O chefe do executivo, Flávio Zanrosso, recebeu o prêmio Band Cidades Excelentes ,a na Capital. O município foi o Campeão no quesito “ Saúde e Bem -estar, categoria até 30 mil habitantes “.

O Grupo Bandeirantes de Comunicação e a Band Paraná em parceria com o Instituo Aquila, promoveram a 3ª edição do Prêmio Band Cidades Excelentes 2023, nesta terça-feira, dia sete, no Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba.

“Nosso grande investimento na área, desde 2017 está dando resultado. Parabéns a toda nossa equipe pelo trabalho e dedicação. Quem ganha com isso é a população. Agradeço a Deus, minha família, minha equipe, nosso vice prefeito, vereadores, equipe da 19ª Regional de Saúde e todos que contribuem com nossa gestão”, comemorou Zanrosso.

O objetivo da iniciativa foi reconhecer, fomentar e incentivar a prática da gestão pública para melhorar a realidade dos 399 municípios paranaenses.

O instrumento utilizado na avaliação e julgamento da premiação foi baseado no Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todos os municípios do país.

Essa plataforma é estruturada com base em Inteligência Artificial, que a partir de um algoritmo, consolida resultados de indicadores em uma única nota final.

Todas as cidades brasileiras foram automaticamente pré-inscritas na premiação e separadas três categorias de avaliação na etapa estadual e cinco categorias na fase nacional, de acordo com o tamanho da população local.

Etapa Estadual

Menor ou igual a 30 mil habitantes.

Entre 30 mil e 100 mil habitantes.

Acima de 100 mil habitantes.

Etapa Nacional

Menor ou igual a 30 mil habitantes.

Entre 30 mil e 100 mil habitantes.

Entre 100 mil e 500 mil habitantes.

Acima de 500 mil habitantes.

Capitais.

Os gestores públicos também puderam submeter Projetos Qualitativos que garantem a melhoria da infraestrutura da cidade e da qualidade de vida dos cidadãos.

Três cidades de cada categoria foram consideradas as melhores em cada um dos seis pilares de avaliação:

Governança, Eficiência Fiscal e Transparência.

Educação.

Saúde e Bem-Estar.

Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.

Sustentabilidade.

O prêmio realizou uma etapa estadual no Paraná, em outubro, quando foram conhecidos os três melhores municípios de cada categoria, com um certificado alusivo à qualidade da gestão no pilar com maior pontuação.

Já na fase nacional, a ser realizada em Brasília, neste mês de novembro, o prêmio dará um troféu para os vencedores de cada pilar e de cada categoria populacional. Todos os demais classificados para a etapa nacional, mas não ganhadores, receberão certificados alusivos ao destaque em âmbito nacional.

Saiba mais sobre o Prêmio Band Cidades Excelentes no site https://premiocidadesexcelentes.band.uol.com.br/