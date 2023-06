Jacarezinho: delegada fala sobre a prisão do assassino (assistam)

Criminoso admitiu culpa mesmo sem Polícia Civil ter recebido os laudos do IML e Criminalística

Conforme o Npdiario antecipou – em mais um furo nacional – na semana passada, Vinícius Gonçalves (fotos), de 21 anos, foi quem matou Ellen Craveiro (fotos abaixo), de 21 anos, e as duas filhas dela, Ana Clara (quatro anos) e Antony Gabriel (28 dias). O caçula é filho do indivíduo e a outra menor de genitor anterior.

Gonçalves nunca viveu com Ellen, apesar da criança. Em depoimento, num primeiro momento, negou os crimes e agora, confessou. A reportagem, no entanto, apurou já há vários dias que só faltava descobrir de que forma cometeu o feminicídio e o filicídio.

A motivação foi passional, ciúmes por achar que a bebê não seria filha dele. O assassino discutiu com a então namorada e, com uma faca, golpeou a mulher. A bebê diz que não, mas a abandonou na humilde casa sem alimento. Ou seja, de qualquer forma, matou as três. Confessou efetivamente apenas as mortes de Ellen e da filha dela.

Na mãe deu a facada na garganta(esgorjamento) , a menina por asfixia e a bebê teria caído ao chão.

Frio e dissimulado, no enterro das três no Cemitério São João Batista, chorou muito e clamou por Justiça.

A Delegada da Mulher de Jacarezinho, Caroline dos Santos Fernandes (foto) é quem preside o inquérito da tragédia de Jacarezinho, onde os corpos foram encontrados no final da tarde de segunda, dia 22, numa casa (vídeos abaixo) todos em estado adiantado de decomposição.

Ellen teve a primeira filha aos 16 anos. A Delegacia da Mulher funciona anexo à 12ª SubDivisão Policial de Jacarezinho.

Presumindo que tenham qualificadoras (planejado o crime, motivo torpe, meio cruel, tortura e sem possibilidade de defesa) o advogado Américo Ricardo de Godoy Costa, procurado pelo Npdiario, disse acreditar que o Tribunal do Júri vai condenar o jovem entre 12 a 30 anos.

O caso teve repercussão nacional pelas circunstâncias e covardia.

