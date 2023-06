Trator e dois carros batem e idoso se fere na PR-435 em Ibaiti

Homem de 71 anos atendido na Santa Casa de Jacarezinho

Às 18h30m desta quarta-feira, dia 28, aconteceu acidente do tipo complexo entre um Trator Agrícola e dois carros no KM 41 da PR-435 em Ibaiti no trecho entre Congonhinhas.

Conforme dados colhidos no local e declarações dos condutores, o trator (motorista de 60 anos não se machucou) foi colhido na traseira por um GM/Onix Plus (placas S. A. do Paraíso/PR) e na sequência um VW/Gol bateu também e o veículo incendiou-se.

O único com ferimentos graves foi o do Gol (homem de 71 anos) que foi encaminhado até a UPA(Unidade de Pronto Atendimento) de Ibaiti e posteriormente para a Santa Casa de Jacarezinho devido ao estado em que ficou após colisão.

Motorista do Onix, também de 60 anos, não se feriu. Ninguém estava embriagado.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.