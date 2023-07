Trinta e sete famílias recebem novas casas

Mais R$ 3 milhões em Querência do Norte

O vereador Toninho Sabot (MDB) representou nesta segunda-feira, 10, o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) na entrega das casas do Conjunto Valder Voss para 37 famílias de Querência do Norte. “Com um investimento de cerca de R$ 3 milhões, mais 37 famílias terão dignidade e qualidade de vida, pois terão moradia própria. São famílias que estão na linha de pobreza e precisam muito deste atendimento. Obrigado ao deputado Romanelli e o governador Ratinho por este compromisso com a habitação e com as famílias mais pobres de Querência do Norte”, disse o vereador.

O residencial é um empreendimento construído pela Cohapar e financiado com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). O conjunto possui casas de 32 m² e 49 m² com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa, com projetos arquitetônicos e lotes que permitem ampliações futuras.

A seleção foi feita por técnicos da Cohapar e da prefeitura de Querência do Norte, com base em pessoas cadastradas pelo setor de assistência social municipal, com anuência da Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania.

Romanelli agradeceu ao governador Ratinho Júnior (PSC) e à Cohapar pela parceria no atendimento à demanda da comunidade de Querência do Norte. Para ele, a construção das casas reafirma o compromisso do governo com a cidade. “Proporcionar um novo lar para estas famílias é muito gratificante”, disse.