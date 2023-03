Bandeirantes: Tromba d´água causa medo e calamidade(assistam)

Neste domingo, dia cinco, principalmente na região oeste e mesmo na zona rural aconteceram muitos problemas por conta do excesso de chuva desde a madrugada até de tarde, em Bandeirantes.

Assim que soube, o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSD) entrou em contato com o Coronel Fernando Raimundo Schunig, Coordenador da Defesa Civil do Paraná, que providenciou diversos itens imediatamente: – Telhas; – Colchões; – Cesta básica; – Kit Dormitório; – Kit Higiene; – Kit Limpeza.

Jaelson Matta (Podemos) prefeito e o secretário de Gestão, Daniel Gustavo Silva, disseram ao Npdiario disseram que os pontos mais graves nos 12 bairros atingidos foram na Bela Vista, na zona urbana da BR-369, entre outros.

O ex-prefeito Celso Silva (PSD) foi procurado pela reportagem, elogiou a postura do atual chefe do executivo, de quem é adversário político. E lembrou que todos sofrem, citando, como exemplo de perdas econômicas , a colheita do soja e milho safrinha, “nessas horas, porém, temos que ser solidários com todos, sem exceção”, disse, mencionando ainda as orações e a força da união da comunidade.