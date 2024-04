TUDO o que você precisa saber sobre Slots RTP está aqui

Se você já ouviu falar de RTP slots e se perguntou do que se tratava, pare de se perguntar. Explicamos o que é o RTP e como você pode usá-lo para aprimorar sua experiência com os caça-níquéis.

RTP significa “return to player” (retorno ao jogador). Esse valor, expresso em porcentagem, representa a quantidade de dinheiro que um jogador pode esperar ganhar ao apostar em caça-níquéis de cassino ou em outros jogos. Se você jogar um jogo com um RTP de 95%, poderá esperar ganhar R$ 0,95 para cada R$ 1 apostado.

Como funcionam os RTP?

Em essência, o RTP representa a vantagem da casa no jogo. Neste exemplo, a margem da casa é de 5%. Isso significa que o RTP sempre será menor que 100%; se fosse maior, o cassino perderia dinheiro com o jogo.

Obviamente, o RTP é calculado com base em uma grande amostra de rodadas de apostas simuladas. Isso não significa que você perderá exatamente 5% da sua banca se jogar um jogo com um RTP de 95%. Mesmo que dure várias horas e seja jogada de forma racional, é improvável que uma sessão de jogo reflita o RTP real de um caça-níquel.

Basicamente, é bem provável que um jogador de caça-níqueis ganhe mais ou perca menos do que o RTP indica. Dito isso, é bem provável que você tenha mais chances de ganhar em uma determinada sessão se um jogo tiver um RTP de 98% do que se tiver 90%.

RTP e volatilidade são mesmo?

Em uma palavra: não. Entretanto, os conceitos estão tão intimamente relacionados que, no mundo real, eles não poderiam se casar um com o outro.

A volatilidade de uma slot de cassino refere-se à forma como o RTP é distribuído. Essa é a razão pela qual não há garantia de que você ganhará mais em um slot com um RTP de 98% do que em um slot com um RTP de 90% em uma amostra pequena. Para explicar isso, vamos dar uma olhada em dois exemplos extremos de dois caça-níqueis diferentes com um RTP de 95%.

No primeiro jogo, você aposta R$ 1 por rodada durante 1.000 rodadas e perde 999 delas; você ganha R$ 950 em uma rodada. No segundo jogo, você aposta o mesmo R$ 1 por rodada durante 1.000 rodadas e perde R$ 1 por 300 rodadas, ganha R$ 0,50 por 300 rodadas, ganha R$ 3 por 300 rodadas e ganha R$ 5 por 100 rodadas.

Em ambos os jogos, você apostou R$ 1.000 e recebeu um retorno de R$ 950, com um RTP de 95%. O primeiro jogo é um caça-níquel de alta volatilidade: não paga com frequência, mas quando paga, paga muito. O segundo jogo é um slot de baixa volatilidade que raramente paga grandes prêmios, mas oferece prêmios menores com frequência.

A maioria dos caça-níquéis online tem um RTP entre 92% e 97%. No entanto, você poderá encontrar alguns caça-níquéis com um RTP ligeiramente menor ou maior. O desenvolvedor do jogo, e não o cassino, decide qual será o RTP. Se for muito alto, o cassino não achará lucrativo ter o jogo; se for muito baixo, os jogadores não aproveitarão a experiência.