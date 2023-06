Uno Mille capota em Ribeirão do Pinhal

Na madrugada deste sábado no trecho entre Nova Fátima

Um Fiat/Uno Mille (placas de Londrina) capotou no KM 99 da PR-218 em Ribeirão do Pinhal. à margem direito do seu sentido de tráfego no trecho entre Nova Fátima.

Acidente aconteceu neste sábado, dia 17, em torno de 1h30m da madrugada.

O motorista de 21 anos perdeu o controle, sofreu ferimentos e foi encaminhado – sem risco de morte – ao Hospital Nossa Senhora das Graças, de Ribeirão do Pinhal.

A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Cornélio Procópio atendeu a ocorrência.