Darci Piana no Norte Pioneiro nesta sexta

Cumprirá dois compromissos em Jacarezinho

Exclusivo: O vice-governador Darci Piana estará em Jacarezinho nesta sexta-feira, dia primeiro.

Haverá reunião da Casa Civil a partir das 11 horas e a cerimônia de inauguração da nova sede da Atunorpi (Associação Turística do Norte Pioneiro), às 14 horas, junto ao Núcleo Regional de Jacarezinho da Secretaria de Estado de Turismo( Rua Paraná, 254).

Esse evento registrará um importante marco para a entidade e para o desenvolvimento do turismo na região. Será uma oportunidade para conhecer as instalações da nova sede e entender melhor os planos e projetos para fomentar o segmento.

Presenças confirmadas também dos prefeitos, de Junior Weiller, Superintendente da Casa , Deputados federal Pedro Lupion, estaduais Luis Cláudio Romanelli, Cobra Repórter e Evandro Araújo; Eliseu Rocha, Assessor da Governadoria, Coordenador do Grupo de Trabalho do Turismo Religioso do Paraná; a Diretora Geral Secretaria estadual, Camila Luiza Cunha Bernardo Aragão, Dimas Fonseca, gerente executivo do Sesc para Região, diretor Colégio Sesc/Senac de Ensino Médio Integrado ao Técnico; Antenor de Matos Pinheiro, da presidente da Atunorpi, Mara Mello, e do coordenador da Casa Civil, Juarez Leal Daio.