Vice-presidente marca evento da A.M.P. E ITAIPU

No Viasoft Experience em Curitiba



A presença do vice-presidente da República e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, será o evento de maior destaque do segundo dia do maior evento municipalista do Sul do Brasil, o EMUPAR (Encontro de Municípios Paranaenses), que a AMP (Associação dos Municípios do Paraná) promoverá de 19 a 21 de março, no Viasoft Experience, em Curitiba.

No palco principal desta quarta, dia 20, às 10h30, Alckmin; o vice-governador do Paraná, Darci Piana; o presidente da AMP, Edimar Santos; e o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri participarão da assinatura do convênio “Governança Participativa para Sustentabilidade”, firmado entre a Itaipu Binacional e a FPTI/BR (Fundação Parque Tecnológico Itaipu).

Mais informações: https://ampr.org.br/vice-presidente-geraldo-alckmin-marca-segundo-dia-do-emupar-em-20-03-as-10h30-durante-assinatura-de-convenio-com-itaipu-e-fpti/