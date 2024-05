Voluntárias de Carlópolis são homenageadas

“Anjos de Nossa Senhora” merecem reconhecimento

Logo após a reinauguração do Hospital São José de Carlópolis, um grupo de voluntárias denominado Anjos de Nossa Senhora, que faz parte do grupo do Terço das Mulheres, coordenado por Damaris Andréa da Silva, começou a atuar junto ao público que se dirigia à instituição em busca de atendimento.

A unidade de saúde atende pacientes de diversas cidades do Paraná para exames e cirurgias que, em sua maioria, passa o dia aguardando o atendimento ou o transporte para retorno ao município de origem sendo que não possuía um local adequado para descanso e alimentação.

Observando esses pacientes, o grupo então se reuniu para iniciar os trabalhos de acolhimento espiritual, realizando orações nas dependências do hospital e posteriormente, oferecendo um café da manhã ou da tarde com produtos doados pelas pessoas e empresários locais, ainda com apoio do Dr. Glauber Garbim, diretor do grupo CIS, que administra a entidade, que fornece o local para que o trabalho seja realizado com muita alegria.

O grupo de voluntárias foi homenageado nesta semana na Câmara Municipal de Carlópolis, onde todos os membros receberam individualmente das mãos dos vereadores os certificados de “Moção de Aplausos”, que é um instrumento de reconhecimento e estímulo a pessoas ou instituições que contribuem, seja de forma profissional ou voluntária, como forma de reconhecer e homenagear e valorizar o trabalho, com suas ações e a diferença que elas fazem no desenvolvimento econômico, social e cultural da cidade.

Na ocasião, o grupo aproveitou para agradecer aos empresários, comerciantes e a população em geral que auxilia na casa de apoio doando insumos para que o trabalho possa ser realizado.

São atendidas mais de 150 pessoas por dia de diversos municípios da região que vêm até a cidade em busca de atendimento médico, além de pessoas do próprio município que passam pelo hospital.

A homenagem foi proposta pelo Vereador Natal Domingues, o Galego, e aprovada por unanimidade pelos demais membros da casa.