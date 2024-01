Em Wenceslau BRAZ, moça de 22 anos nega participação em crime

Jovem de 22 anos alegou estar usando entorpecentes no período em que permanecia incomunicável

Claudiane Piedade Machado, que estava desaparecida desde sábado, dia seis, ressurgiu. O “namorado” dela, Roque Miguel Bronque, 72 anos, foi assassinado e encontrado no mesmo dia com os pés e mãos amarradas no Rio Tibagi, em Jataizinho.

O delegado da Polícia Civil de Wenceslau Braz, Huarlei Chaves, a ouviu e contou que a jovem, de 22 anos, negou participação no latrocínio e que havia sumido por estar na zona rural consumindo drogas, pois seria usuária.

.Ela, que segue em liberdade, não vivia com a vítima em união estável, apenas “ficavam” de vez em quando.

O corpo de Bronqueti (fotos) foi encontrado boiando no rio Tibagi em Jataizinho, cidade de 12,5 mil habitantes na região metropolitana de Londrina.

Ele era de Wenceslau Braz e sumiu após assalto a sua residência registrado durante a madrugada.

A filha da vítima foi quem chamou a PM sobre o arrombamento na casa no bairro Santa Madalena. Uma caminhonete Nissan Frontier e uma TV foram levadas pelos marginais.

O latrocínio está confirmado e a morte causada por tiros na região da cabeça.