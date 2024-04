ZAAZ revoluciona o mercado com o Fibra Delivery (veja vídeo)

Instalação de Internet nunca foi tão fácil

A Zaaz Internet Fibra (ex-Visãonet) está mais uma vez na vanguarda da inovação no mercado de provedores de internet com o lançamento do Fibra Delivery.

Essa nova abordagem revoluciona a forma como os clientes acessam a internet, proporcionando uma experiência de instalação sem precedentes.

Imagine poder desfrutar da velocidade e estabilidade da internet fibra sem a espera por técnicos de instalação ou chamadas para o suporte. Com o Fibra Delivery, isso se torna realidade. Agora, os clientes da Zaaz podem simplesmente receber suas residências já cabeadas e, em questão de minutos, realizar a instalação por conta própria, sem complicações.

O lançamento do Fibra Delivery ocorreu durante um evento marcante: a entrega das 83 casas do condomínio Terras de Avaré 1 na cidade de Avaré/SP. Cada residência foi equipada com a internet fibra da Zaaz, e os moradores ficaram surpresos com a facilidade de instalação. Basta ativar o usuário e conectar o kit de instalação na tomada – em poucos minutos, a internet de alta velocidade da Zaaz estará pronta para uso.

Essa inovação não apenas simplifica o processo de instalação, mas também reflete o compromisso contínuo da Zaaz em oferecer soluções tecnológicas que atendam às necessidades de seus clientes. Com o Fibra Delivery, a Zaaz redefine o conceito de conveniência, oferecendo uma experiência de internet sem igual.

Junte-se à Zaaz e experimente a revolução da internet fibra com o Fibra Delivery – uma mudança que está transformando a forma como as pessoas se conectam em casa.

