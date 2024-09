Abatiá: Professor É acusado de molestar crianças de dez anos EM SALAS DE AULA

Ele confessou que “abraçava” vítimas “por trás”

Um Processo Administrativo Disciplinar, a que o Npdiario teve acesso, mostra que a secretaria municipal de Educação de Abatiá informou em 2023 atos envolvendo um professor e menores de um estabelecimento de ensino local.

Foi apurado pretensas ilegalidade cometidas pelo homem, de 47 anos. O Ministério foi comunicado e houve reunião entre o Conselho Tutelar e uma testemunha que disse ter presenciado o acusado tocar numa menina à época com nove anos. Uma mãe relatou que esse comportamento seria recorrente em sala de aula com outras vítimas

Também teria o denunciado constrangido outra menor.

A Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal instaurou Inquérito para investigar denúncias envolvendo diversas alunas do mesma escola. Ele se defendeu por meio de advogado. Arroladas da audiência de instrução realizada em 17 de julho de 2024.

O professor, durante as aulas, “estaria molestando (as crianças) com fins libidinosos” e “relativo ao prazer e apetite sexual”. E tudo ocorrido com alunas na faixa de dez anos. O Professor confessou ao MP que “abraçou por trás”.

Pelo exposto, o prefeito Nelson Garcia Junior (PSD) através de Portaria suspendeu o homem por 60 dias, encaminhou a decisão ao MP e à Polícia Civil para providências que entenderem cabíveis. A assinatura é do dia 30 de agosto de 2024.

O chefe do executivo não quis comentar.

A reportagem não localizou o professor e nem seu advogado e está à disposição para eventuais esclarecimentos.

Veja defesa do acusado: https://npdiario.com.br/capa/professor-diz-ser-vitima-de-perseguicao/