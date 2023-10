Tomazina: corta giro de moto e é detido

Condutor inabilitado e cortando giro

A Polícia Militar apreendeu motocicleta (foto) nesta quinta-feira, 26, na Avenida Antônio Batista do Nascimento, em Tomazina.

Em patrulhamento pelo local, os PMs se depararam com uma moto “cortando giro”. O veículo foi abordado e constatado que o condutor não era habilitado e usava o capacete levantado, bem como moto sem retrovisores e com pendências administrativas. O rapaz foi detido para averiguações.

O piloto torce o manete do acelerador com o câmbio desengatado. Os giros do motor sobem drasticamente, travam no corte e provocam uma pequena – e muito barulhenta – explosão.

As penalidades previstas para a conduta são: multa de R$ 195,23; cinco pontos na carteira; retenção do veículo até que a situação seja regularizada.

Diante disso, realizadas as devidas notificações e apreendida a moto.